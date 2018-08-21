В нескольких районах Томской области введен режим ЧС

21 августа 2018 / Томский Обзор

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел режим чрезвычайной ситуации в Зырянском и Тегульдетском районах в связи с разрушением моста через реку Яя.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, мост обеспечивает транспортную доступность этих муниципальных образований. Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области поручено осуществлять непрерывный мониторинг состояния моста и разработать план аварийно-восстановительных работ. Региональному управлению автомобильных дорог должно разработать схему организации движения через мост с ограничением веса транспортных средств (сейчас не выше 15 тонн общей массы), а также оборудовать объездную дорогу через реку Яя. Также Сергей Жвачкин попросил руководство УМВД по Томской области обеспечить круглосуточное дежурство полиции на объекте.

Руководителем ликвидации ЧС глава региона назначил начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрия Баева.

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