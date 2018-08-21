«Ростелеком» подготовил для школьников «Кибервызов»

21 августа 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» начинает серию образовательных мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня знаний о безопасности в digital-пространстве и возможностях их применения в повседневной жизни.

В сентябре «Ростелеком» проведет всероссийскую онлайн-олимпиаду по информационной безопасности «Кибервызов». Ее участниками станут школьники 8-11-х классов, владеющие навыками программирования.

«Ростелеком» уделяет большое внимание повышению грамотности детей и подростков в сфере кибербезопасности. Это одно из приоритетных направлений деятельности компании в социальной сфере, которое включает взаимодействие с вузами, программы стажировки, проведение всероссийских олимпиад и других мероприятий, направленных на поддержку талантливых ребят. Олимпиада «Кибервызов» станет для таких молодых дарований отличной возможностью повысить уровень теоретических и практических знаний в области технологий кибербезопасности», — отметил вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

Олимпиада пройдет в несколько этапов. Сначала состоятся индивидуальные онлайн-соревнования в формате CTF (Capture The Flag — захват флага) с набором заданий различной сложности. За их выполнение будут начисляться баллы. Правильность и скорость ответа мгновенно оценит программный комплекс.

Участнику предоставляется неограниченное число попыток. 80 старшеклассников, набравших максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами «Ростелекома». По его результатам 60 человек отправятся в Сочи на тематическую смену по кибербезопасности (1–24 ноября, образовательный центр «Сириус»)1.

В последующем компания будет привлекать на стажировки талантливую молодежь, тем самым поддерживая образовательную триаду «школа-вуз-работодатель».



«Для ребят, увлеченных информационной безопасностью, олимпиада станет прекрасной возможностью найти применение своим знаниям в одном из перспективных направлений ИТ-индустрии. Это отличный шанс для профессионального становления в отрасли. «Ростелеком» сделал еще один шаг по созданию образовательных программ, помогающих детям выбрать профессию в век цифровой экономики», — сообщила старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом ПАО «Ростелеком» Галина Рысакова.

Для участия в олимпиаде необходимо до 10 сентября зарегистрироваться на сайте. С 11 по 15 сентября пройдет онлайн-олимпиада, а с 16 по 19 сентября — скайп-интервью с финалистами. Результаты будут опубликованы 20 сентября на сайте олимпиады.

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