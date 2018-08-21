В Томске снесут павильон на Вершинина

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 21 августа, собственник помещения демонтируют коммерческий павильон по ул. Вершинина, 32а, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«К осени мы откроем сквозной проезд по ул. Вершинина через пр. Кирова. Собственник услышал наше требование обеспечить безопасность дорожного движения на этом участке», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Кроме того, сегодня на завершающей стадии находится демонтаж торгового объекта капитального строительства вблизи вокзала Томск-I по ул. Елизаровых, 41б. Всего за прошедшую неделю в Кировском районе было дополнительно снесено 6 металлических гаражей и 2 объекта капитального строительства.

Накануне в Октябрьском районе был снесен торговый объект по ул. Демьяна Бедного, 13.

В пресс-службе отмечают, что также будут усилены работы по озеленению проспекта Кирова, установлены парковые фонари и тротуары на одном уровне (это позволит уберечь металлические стойки от коррозии), межрельсовое пространство отсыпят щебнем, а пешеходные переходы сделают в плиточном исполнении. В порядок планируется привести фасады и ограждений домов по Кирова.

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