Прокуратура требует возбуждение уголовного дела из-за отравления в томском ресторане

21 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

По результатам проверки, в ресторане «Маре Буа» (принадлежит ООО «ГудПроджек»), прокурор поднял вопрос о возбуждении уголовного дела по статье: «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей», говорится на сайте прокуратуры томской области.

С 3 по 5 августа 2018 года в заведении проходили мероприятия, после которых 8 гостей ресторана были госпитализированы. 6 августа региональное Управление по защите прав потребителя провело проверку, чтобы установить причину инфекционных заболеваний посетителей «Марле Буа». В ее ходе были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, связанных с обработкой посуды и инвентаря, отсутствием документов на продукты питания и не пройденным медосмотром мойщиц посуды.

На минувшей неделе, 13 августа, Ленинский районный суд признал ООО «ГудПрождек» виновным в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность ресторана «Марле Буа» на 45 суток.

Кроме направления на возбуждение уголовного дела, прокурор отправил на рассмотрение представление директору ООО «ГудПроджек» об устранении нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Тэги/темы: