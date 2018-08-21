Сегодня в Томском районе стартовал «Праздник топора»

21 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

Сегодня, 21 августа в Зоркальцево стартовал одиннадцатый фестиваль «Праздник топора», где более 240 мастеров народных ремесел из 35 стран мира будут соревноваться друг с другом. Как заявили организаторы, в этом году гостей ждет самая масштабная программа за всю историю фестиваля.

Соревнования будут проходить в пяти категориях: среди кузнецов, мастеров по дереву, печников, гончаров и керамитов, мастеров по работе с берестой. Например, мастера по дереву могут попробовать свои силы в четырех номинациях: «Архитектурный объект. Индивидуалы», «Архитектурный объект. Бригады», «Резчики по дереву» и «Парковая скульптура». Победителей определит экспертное жюри. При этом будут учитываться не только уровень мастерства, но и художественный замысел и даже прочность и безопасность изделия.

Помимо самих соревнований гостей фестиваля ждут гастрономические турниры между ресторанами Томска, мастер-классы на любой вкус и возраст, кулинарные шоу, выступления музыкантов и творческих коллективов.

Программу и расписание автобусов смотрите по ссылке.

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