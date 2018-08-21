Томское IT-предприятие выступило за ужесточение импорта оборудования

21 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Российские производители предложили правительству ужесточить меры по импортозамещению в отрасли связи. Такие предложения содержатся в «дорожной карте», подготовленной рабочей группой, в которую вошел и томский «Микран», сообщила газета «Коммерсант».

«Пора пользоваться отечественным оборудование, компания „Микран“ к этому готова. Стоит и другим отечественным производителям перейти», — отметил в беседе с корреспондентом «Томского Обзора» заместитель гендиректора предприятия Александр Ащеулов, отказавшись подробнее уточнить позицию по данному вопросу.

Известно, что обращение составили компании «Элтекс», «Микран», Т8, а также Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) и «Национальная платформа промышленной автоматизации». По данным документа, производители предложили распространить новые меры на Huawei, ZTE, Cisco, D-Link, NEC и других иностранных поставщиков. Кроме того, авторы проекта хотят законодательно запретить даже частным операторам использовать зарубежную технику для выполнения ряда функций.

«В целях „дорожной карты“ указано появление к 2020 году 12 тысяч единиц техники со статусом „телекоммуникационное оборудование российского происхождения“ (ТОРП), который сейчас присваивает экспертный совет Минпромторга. Сети российских операторов связи и центры обработки данных в стране к этому времени должны будут на 85% состоять из ТОРП, а объем его экспорта планируется увеличить с текущих шести миллиардов долларов до одиннадцати миллиардов долларов», — следует из материала «Коммерсанта».

Для достижения этих целей планируется на 50% снизить НДС, налог на прибыль и социальные платежи для российских производителей телекоммуникационного оборудования, а также пошлины на импортные комплектующие, которые необходимы для его производства. Одновременно с этим ввозные пошлины на готовую технику, напротив, могут вырасти на 50%.

По данным российских компаний, они могут обеспечить 85-90% запросов операторов связи и других заказчиков. Правительство направило их обращение в Минфин, Минкомсвязи и Минпромторг.

«Микран» производит широкий спектр радиоэлектронного оборудования — начиная от радиорелейных станций и заканчивая СВЧ-электроникой и монолитными интегральными схемами. Предприятие поставляет продукцию, как на российский, так и на зарубежные рынки, включая европейский — посредством купленной в 2014 году итальянской компании Youncta.

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