Главврача одной из больниц Томской области подозревают в присвоении и растрате

21 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении главного врача одной из центральных районных больниц Томской области. Поводом для этого стали материалы, собранные региональным УФСБ.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области, в 2015-2017 годах подозреваемый по совместительству замещал должность врача-статистика организационно-методического кабинета больницы. Однако эти обязанности он фактически не выполнял. За это время подозреваемый получил более 270 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения). Расследование уголовного дела продолжается.

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