Томичам покажут лучшие фильмы Канского видеофестиваля

21 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В субботу, 25 августа, в рамках всероссийской акции «Ночь кино» в Томске пройдет показ фильмов из программы Международного Канского Видеофестиваля 2016 – 2017 (г. Канск, Красноярский край).

Как сообщают организаторы, международный Канский Видеофестиваль – это ежегодное событие, проходящее в сибирском городе Канске уже 14 лет, начиная с 2002 года. В разные годы на нем проходили премьеры фильмов Сергея Лобана, Светланы Басковой, Василия Сигарева, арт-группы Монти Пайтон и «Синих Носов», а также ретроспективы Федерико Феллини, Алексея Федорченко и др.

«Выросший из игры слов и противостояния смыслов – Канск против Канн, Сибирь против Лазурного берега, Золотой пальмовый секатор против Золотой пальмовой ветви, видео против кино – канский видеоконурс со временем вырос в одно из главных культурных событий региона», — сообщают организаторы.

Мероприятие начнется в 17.00 по адресу пер.Нахановича, 3а.

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