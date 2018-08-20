Парк техники «Томскнефти» пополнился

20 августа 2018 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Очередная партия новой техники, приобретенной АО «Томскнефть» ВНК в рамках целевой программы, скоро отправится на промыслы.

— Программа по обновлению техники у нас успешно реализуется с 2016 года, — говорит начальник производственно-технического отдела транспортного управления АО «Томскнефть» ВНК Сергей Викторович Колченко. — За это время было приобретено 47 единиц техники, в том числе 13 единиц, поступивших в этом году. Большая часть, конечно, уже вовлечена в производство, работает на промыслах.

И ту партию, что пришла совсем недавно, тоже планируем запустить в работу в ближайшее время, как только будут завершены необходимые процедуры: регистрация, получение госномеров и так далее.

Как отметил Сергей Колченко, примерно половина приобретенных «Томскнефтью» транспортных средств — легковые «Нивы», поступившие на службу «полевым» супервайзерам. Вторая половина потяжелее: вездеходная, дорожная и специализированная техника. Вот и среди прибывших на базу 10 дней назад «новобранцев» — исключительно «спецы»: проверенные временем «КамАЗы»-нефтевозы, вездеходы «Ветлуга», тоже испытанные в деле, и снегоболотоход «Тром-8», знакомство с которым нашим нефтяникам только предстоит.

— Опыта эксплуатации колёсных вездеходов в «Томскнефти» пока не было, — продолжает С.В.Колченко. — Но об успешном применении этой техники есть немало хороших отзывов от коллег из других добывающих Обществ из Нефтеюганска, Ванкора, а условия там сходны с нашими. «Тром-8» планируем отправить на Васюган: обходчики задействуют его для осмотров нефтепровода Пионерный — Раскино.

Остальные новички тоже разойдутся по месторождениям. Кстати, до конца года планируется поступление ещё 9 единиц спецтехники. Это будут универсальные дорожные машины, оборудованные пескоразбрасывателями и лопатами, экскаватор на автомобильном шасси, автокран и другая техника.

Всего за пять лет действия программы предполагается приобретение 150-ти транспортных средств. Если учесть, что сегодня в «Томскнефти» эксплуатируется порядка 780-ти единиц техники, обновление будет весьма существенным.

Фото: Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

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