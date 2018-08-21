В Томск придет передвижной симпозиум NEMOSKVA

21 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В рамках международного проекта «НеМосква» в Томске пройдет симпозиум, целью которого будет исследовать современную культурную ситуацию в регионах России, сообщает в Сибирском филиале Государственного центра современного искусства.

Международный передвижной симпозиум NEMOSKVA, в рамках программы межрегионального взаимодействия, состоится в августе-сентябре 2018 года в 12 городах России. Цель исследовательского симпозиума – определить современную культурную ситуацию в регионах России. Более шестидесяти российских и зарубежных экспертов проследуют по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока и познакомятся с локальными культурными ситуациями региональных центров.

Программа проекта в каждом из городов-остановок включает ряд выставочно-образовательных событий: передвижная выставка «Большая страна – большие идеи», ревю художественных проектов, дискуссии и публичные лекции.

В Томске симпозиум пройдет в среду 22 августа. Программа включает в себя дискуссию на тему «Картографирование глобализации и новые культурные центры» и публичную лекцию «Выставка как интерфейс» которые пройдут в Агентстве Стратегических Инициатив «Точка Кипения» (пр.Ленина, 26). Первое мероприятие пройдет с 17.30 до 20.30. Зарегистрироваться на него можно здесь. Лекция пройдет с 19:00 до 20:30. Вход также по регистрации.

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