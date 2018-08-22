«Анатомию Петербурга» можно будет увидеть в Томске

22 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

24 августа на центральном проспекте Томска пройдет однодневная выставка работ инфографера Фёдора Шумилова «Анатомия Петербурга».

В этот день на ограде Томского государственного университета будут вывешены лучшие работы из серии «Анатомия Петербурга», которая публиковалась в журнале «Город 812» с 2008 года. В рисунках, схемах, графиках, цифрах и текстовых пояснениях в ней рассказывалось о фактах и явлениях, которые отличают Санкт-Петербург от всех других городов.

323 выпуска рубрики стали основой для пяти книг «Анатомия Петербурга», они издаются с 2013 года.

«Инфографика — это когда и картинка, и текст, и графики, и еще Бог знает что вместе. Делается она так: сначала авторы пытаются объяснить, как и что устроено в Петербурге, на словах, потом, когда понимают, что слов им не хватает, они хватают бумажку и начинают рисовать и писать цифры. И так до тех пор, пока тот, кому они объясняют, не скажет: „Ага, я понял!“», — говорится в аннотации к первой книге.

В тот же день, 24 августа, в «Точке кипения» пройдет открытый мастер-класс Федора Шумилова «Город и инфографика». Федор расскажет об особенностях создания крутой инфографики и ответит на вопросы участников встречи.

Мастер-класс Федора Шумилова состоится в рамках летней школы Urban Media School. Летняя школа по инфографике пройдет в Томске 24–26 августа, в ней примет участие более 20 журналистов, дизайнеров и медиаспециалистов из Томска, Перми и др. городов.

Для посещения мастер-класса необходима предварительная регистрация на сайте leader-id.ru.

Urban Media School — совместная образовательная программа Высшей школы журналистики Томского государственного университета (ВШЖ НИ ТГУ) и интернет-издания «Томский Обзор». Это исследовательский проект, посвященный изучению роли медиа в современном городе, а также серия практических школ для издателей, журналистов и специалистов по городскому развитию.

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