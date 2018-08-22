Мэр Томска распорядился продолжить озеленение бульвара по пр.Кирова качественными саженцами

22 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

В минувшие выходные подрядчик высадил 34 саженца сибирской ели на участке пр.Кирова на участке от ул.Белинского до ул.Вершинина, а также в районе Аллеи геологов. Накануне компания «Зеленстрой» высадила здесь еще 20 елей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, при озеленении бульвара используют взрослые саженцы крупномерных деревьев. К отбору посадочного материала специалисты городского комитета озеленения и природного комплекса подошли очень тщательно – выбирали саженцы с закрытой корневой системой, без подсушенных иголок, упругими ветками и пр. В выходные саженцы сибирской ели были доставлены в Томск из Юрги. Чтобы повысить выживаемость молодых деревьев, подрядчик городской администрации ежедневно организует работу по их поливке в вечернее время.

Озеленение обновленного бульвара в центральной части Томска выполняют на средства федерального проекта благоустройства «Формирование комфортной городской среды». Наряду с работами по озеленению подрядчик продолжает укладывать декоративную плитку в пешеходной зоне, монтирует систему освещения, в ближайшее время будет устанавливать садовые диваны, скамейки, урны, вазоны.

В пресс-службе отмечают, что высадка сибирской ели стала одним из этапов озеленения бульвара. В мае 100 саженцев венгерской сирени были оформлены в «живую» изгородь от ул. Кузнецова до ул. Белинского. В августе высадили более 50 саженцев липы и рябины. В части бульвара появятся саженцы тополя. Всего контракт предусматривает посадку почти 420 саженцев ели сибирской, рябины, липы и 7 тыс. саженцев сирени. Многообразие пород деревьев для посадки в этой части Томска были определено обсуждено совместно с городской общественностью.

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