Более 300 рулонов сена сгорело в томском селе, оставив фермера без корма для коров

Томский Обзор / Фото: 22 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Огонь уничтожил 330 рулонов сена в селе Новиковка Асиновского района Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«На открытой территории в 100 м от жилого сектора сгорело 330 рулонов по 300 кг каждый. Площадь пожара составила 900 кв.м. Причина пожара устанавливается», — говорится в пресс-релизе.

В свою очередь глава Новиковского сельского поселения Сергей Петров уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что сено принадлежало местному фермеру.

«Огонь уничтожил у парня все сено, а у него пять коров и еще „каждой твари по паре“. Но односельчане и родственники вызвались помочь мужику, накосим ему еще сена, в беде не оставим», — подчеркнул Сергей Петров.

Он добавил, что до пожара в селе стояла хорошая погода, гроз не было.

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