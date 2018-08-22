Ревнивый томич застрелил двоих человек

22 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томские следователи арестовали 56-летнего томича, подозреваемого в совершении двойного убийства, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 18 августа. По предварительным данным, подозреваемый убил жену, с которой находился в бракоразводном процессе, и мужчину. Обоих он застрелил из обреза охотничьего ружья. Причиной убийства послужила ревность.

При задержании подозреваемый дал признательные показания. Сейчас он находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Расследование уголовного дела продолжается.

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