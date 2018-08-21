В Томске задержали продавца синтетических наркотиков

Томский Обзор / Фото: 22 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские задержали 35-летнего жителя Томской области, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, мужчина продавал запрещенные вещества через интернет. При этом соблюдались меры конспирации: наркотики распространялись бесконтактным способом с использованием тайников-закладок. При себе и и дома у подозреваемого полицейские нашли 390 граммов синтетических наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

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