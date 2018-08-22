Десятиклассники вышли на работу в томские IT-компании

Томский Обзор / Фото: 22 августа 2018 // Фото: Rabota.tomsk.gov.ru

Подростки приступили к работе в компаниях SibEDGE и ENBISYS с 1 августа 2018 года в рамках проекта «IT-старт», сообщается на сайте департамента труда и занятости населения.

Школьники прошли полный цикл трудоустройства. Специально для компаний школьники сделали резюме – их посмотрели HR-специалисты SibEDGE и ENBISYS. Выяснилось, что десятиклассники уже работали с несколькими языками программирования: С++, Python, Java, Pascal ABC.

Школьников в ENBISYS обучают основам программирования: цикличным алгоритмам, обработке неупорядоченных данных, функциям, верстке адаптивных макетов с использованием Flexbox, использованию CSS-фрэймворков, основам статистики и теории искусственных нейронных сетей.

- За каждым подростком закреплен наставник, - рассказала Ольга Гриценко, HR-специалист компании ENBISYS. - Наставники составили программы обучения, подготовили для десятиклассников материалы. У подростков есть план обучения, и до конца месяца они должны его выполнить. По школьникам видно, что они заинтересованы IT-сферой, знают, где получать информацию – много слышали, видели и читали, имеют первичное представление об отрасли.

В SibEDGE школьники работают тестировщиками – проверяют работу приложений на Android и IOS, веб-сайты, описывают найденные дефекты. Десятиклассники изучили исследовательское тестирование по методу туров, документацию по корректному описанию дефектов и составили для себя тест-кейсы (что именно необходимо проверить).

- Это простая методика, подразумевающая наличие пользовательского опыта, - рассказал Василий Шилов, руководитель отдела тестирования. - Если человек умеет серфить в интернете, знаком с приложениями – он уже знает, как это должно выглядеть, и какой должен быть результат. Тестирование по методу туров - практически то же самое, что и поездка заграницу: вы ходите по музеям, смотрите достопримечательности и сразу понимаете, что вам нравится, а что нет. Дети у нас работают туристами, которые «посещают» приложения.

По cловам специалиста, десятиклассники работают динамично, быстро и легко осваивают материал. Работают школьники в парах, чтобы помогать друг другу. SibEDGE планирует подросткам дать поработать над еще одним проектом.

- Разумеется, за такой короткий срок мы не сделаем из них полноценных тестировщиков, - прокомментировал Василий - Но за время работы дети смогут понять процесс производства в IT-сфере, ознакомиться с тем, как работает отдел тестирования, разработки, и как осуществляется финальная «сборка» продукта.

В сентябре в рамках проекта стартует квест для учащихся 8 классов – дети будут работать с инструментами digital publishing, снимать видеоролики, знакомиться с томскими компаниями, рисовать портреты руководителей. Также осенью стартуют открытые лекции с айтишниками. Итогом проекта станет хакатон, который пройдет на конференции «Город IT» - команды школьников будут решать задачи, связанные с программированием.

- IT-старт стал первым взаимодействием с отраслью в рамках трудоустройства подростков, - рассказала Светлана Грузных начальник Департамента труда и занятости населения Томской области. – Никогда в Томске школьники раньше не знакомились так близко с IT-сферой. Трудоустройство в компании решает сразу несколько задач: повышение правовой грамотности школьников (договор, официальная зарплата) и профориентация. В IT-компании на работу вышли ученики профильных классов, которые уже, в большинстве своем, планируют связать свою жизнь с этой сферой.

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