В одном из сел Томской области прошел град размером с куриное яйцо (ВИДЕО)

22 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено очевидцами

Вчера, 21 августа, мощный град и ливень обрушились на село Варгартер Чаинского района Томской области, сообщает местная жительница.

Погодные изменения начались утром, а сама гроза длилась примерно полтора часа. Удивителен размер осадков – самые крупные достигали размера куриного яйца.

«Все время грозы, не переставая сыпал град, дождь и просто вода неслась по полю, и сносила все на своем пути, что для нас, для болотистой местности вообще удивительно», – сообщила жительница села.

Стихийный катаклизм разрушил многие тротуары, заборы и огороды в селе, также пострадали машины, находящиеся в тот момент на улице, на которых в результате остались видимые вмятины. Материальный ущерб, нанесенный грозой, пока не подсчитан.

В результате происшествия больше всего оказались повреждены урожаи – большинство плодов снесло градом с веток деревьев и кустов, отчего значительная часть урожая погибла. Также сильно пробило поликарбонатные теплицы, от которых, по словам жителей, осталось одно «решето».

Село Варгатер, находится в двадцати километрах от села Подгорного (административного центра Чаинского района). В самом Подгорном, по сообщению местных жителей, града не было.

Также отметим, что на 21-22 августа в Томской области передавали штормовое предупреждение.

Видео предоставлено очевидцами

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