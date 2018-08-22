Средняя стоимость полиса ОСАГО в Томской области с 2019г вырастет на 17-60% - страховщики

Томский Обзор / Фото: 22 августа 2018 // Фото: Владимир Дударев

Томские страховщики прогнозируют рост тарифов на полисы ОСАГО, если будут приняты предложения ЦБ и Минфина РФ о реформе системы автострахования, что поднимет среднюю стоимость полиса с 5-6 тыс. рублей до 7-8 тыс. рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Рано или поздно тарифы повысят. Они должны были принципиально вырасти с 1 сентября, но Минфин предложил свой фантастический проект. И все заморозилось. Средняя цена может вырасти с 5 тыс. рублей сейчас и до 8 тыс. рублей (в 1,6 раза — прим.ред.)», — сообщил председатель совета директоров страховой компании «Коместра-Томь» Вадим Чмух.

По его словам, средняя выплата по ОСАГО в случае ДТП в Томской области — 60-65 тыс. рублей, что является высоким показателем. «Потерпевшим в Томской области хорошо живется, они хорошо получают компенсацию. А вот страховым живется не очень», — сказал Вадим Чмух.

Директор Томского филиала «Росгосстраха» Владимир Эсаулов считает, что средняя стоимость вырастет с 5 тыс. рублей до 7 тыс. рублей, на 40%.

«Эта стоимость адекватна тем услугам, что получают наши граждане. Тариф все больше будет индивидуализирован. Есть предположение, что критериев качества уровня вождения, возраста и тому подобных будет 50 штук. Сейчас их 4. И мечта всех страховщиков, чтобы нарушители платили больше», — сказал Владимир Эсаулов.

Он также отметил, что в случае утверждения правительством всех решений тарифы могут вырасти с 1 января 2019 года.

«Если по легковому автомобилю базовая ставка у нас была 4,118 тыс. рублей, то станет 4,942 тыс. рублей (рост на 20% — прим.ред.). В целом средняя стоимость с 5-6 тыс. рублей вырастет до 7 тыс. рублей (на 17-40% — прим.ред.)», — сообщил журналистам директор томского филиала «Военно-страховой компании» Виталий Пешков.

Как сообщалось, комитет Госдумы по финансовому рынку 13 сентября проведет парламентские слушания по ОСАГО. В частности, будет обсуждаться инициатива по изменению тарифной политики в ОСАГО, предложенная ЦБ РФ (расширение коридора базовых ставок тарифа на 20% вверх и вниз, а также реформа системы скидок и надбавок за безаварийную езду и введение новых категорий водителей по стажу и возрасту).

Инициатива Минфина РФ касается отмены территориального коэффициента и коэффициента мощности двигателя, перехода на разные типы полисов с различными лимитами выплат, возможности приобретения полиса на несколько лет.

Тэги/темы: