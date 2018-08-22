«Чо, больные» открыли летний лыжный сезон в Томске (ФОТО)

22 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Александр Колпаков

В минувшую субботу, 18 августа, в Лагерном саду Томска состоялось открытие четвертого, почти ежегодного летнего спортивного сезона.

Перед десятками собравшихся зрителей шестеро экстремалов спускались по траве на лыжах и сноубордах.

«Парадигма, в которой мы живем, немного тревожная. Поэтому мы говорим, что никакого высказывания и манифеста в нашем мероприятии нет. Художник хотел сказать ровно то, что он пришел покататься летом на лыжах по траве», — рассказал организатор мероприятия Сергей Горельников.

Он также отметил, что собравшимся открытие традиционно понравилось.

«Фотографов и зевак было больше, чем психов», — отметил организатор.

Фото: Александр Колпаков

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