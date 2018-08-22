Томские ученые применили искусственный интеллект для восстановления онкобольных

22 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

Специалисты ТУСУРа применили наработки в области искусственного интеллекта для создания системы оценки качества голоса и речи при реабилитации онкологических пациентов после операций, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Ученые разработали методику восстановления речи у больных после хирургического лечения рака полости рта и ротоглотки, основу которой составляет интеллектуальная система измерения параметров голоса, принципы биологической обратной связи и технологии нейронных сетей.

Аппаратно-программный комплекс позволяет оценить восстановление речевой функции, получить более высокие показатели разборчивости речи за более короткие сроки. По словам разработчиков, решение позволило сократить сроки голосовой реабилитации пациентов после комбинированного лечения злокачественных новообразований гортани. Идет апробация комплекса для больных с раком органов полости рта и ротоглотки.

Над проектом также работают специалисты НИИ онкологии Томского НИМЦ в рамках грантовой поддержки Российского научного фонда.

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