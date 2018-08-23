«Томь» на выезде уступила «Динамо-Барнаул»
23 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/fctomtomsk
Вчера, 22 августа, в Барнауле прошел матч 1/32 финала Кубка России по футболу в рамках которого местный «Динамо-Барнаул» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.
Выявить победителя в основное и дополнительное время не удалось. Исход решила серия пенальти по итогам которой победа досталась хозяевам поля.
Следующий матч томская команда проведет 26 августа в Краснодаре, где встретится местным ФК «Краснодар-2».
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