Умер глава Томской торгово-промышленной палаты Аркадий Эскин

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Глава Томской торгово-промышленной палаты Аркадий Эскин скончался на 61 году жизни, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на спикера областного парламента Оксану Козловскую.

«Аркадий Эскин скончался 40 минут назад», — сказала Оксана Козловская, не уточнив причину смерти главы ТПП.

Депутаты почтили Аркадия Эскина минутой молчания.

Аркадий Эскин родился 29 апреля 1958 года в Томске. В 1998 году был избран президентом Томской торгово-промышленной палаты, которую возглавлял до сих пор. В 2011–2016 годы являлся депутатом законодательной думы Томской области.

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