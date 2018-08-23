В Томске обсудили особенности поколения Z на рынке труда

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2018 // Фото: Rabota.tomsk.gov.ru

На минувшей неделе представители бизнеса, образования и власти обсудили новое поколение сотрудников, актуальные тенденции на рынке труда, взаимодействие работодателей с новым поколением и обновление учебных программ в томских вузах.

Как уточняется на сайте департамента труда и занятости населения, участие в заседании приняли представители ТГУ, ТГАСУ, «Газпромнефть-Восток», группы компаний «ЛАМА», консалтингового агентства «Нева» и др.

«На рынок труда выходит поколение Z – это люди, которые имеют другие представления о работе в целом. Вопросы о том, как новое поколение меняет рынок труда, и как управлять новой рабочей силой – очень важны, их нельзя игнорировать. За последние несколько лет на рынок труда все больше влияет цифровизация – автоматизация процессов, появление новых профессий и компетенций, исчезновение старых. Именно поколению Z предстоит стать основными участниками рынка труда в ближайшем будущем», - рассказал замгубернатора Томской области по социальной политике Иван Деев.

В Томской области каждый 6 человек представляет поколение Z. Их численность на 1 января 2017 года составила 17% от численности населения Томской области. Треть представителей поколения Z уже заняты в экономике.

«Рынок труда региона насыщен выпускниками и молодыми специалистами. Выпускники и молодые специалисты – один из источников заполнения кадровой потребности работодателей. По результатам исследования Сбербанка с Союзом молодых профессионалов, в 2025 году поколение Z в России будет составлять около 25% всей рабочей силы», - отметила начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

На фоне выхода на рынок труда нового поколения сохраняется тенденция непрофильной занятости. По оценкам Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики», половина образованных россиян работают не по специальности. Важным аспектами этой проблемы являются отсутствие системной профориентации и ранней профессионализации – стажировок, практик и т.д.

Представители вузов и СПО отмечают, что образование воспринимается сегодня не как временный период жизни, а как постоянный процесс. Сегодня студентами часто становятся не сразу после школы - в учебные заведения приходят люди с прикладными вопросами, проблемами, которые нужно решить. Особенно это касается магистратуры – многоуровневая система образования помогает бакалавру выбрать для себя те компетенции, которых ему не хватало. Прослеживается также тенденция к полной смене направлений: учился на химика, а пошел на управление персоналом. Связано это с более зрелым взглядом на свое будущее или разочарованием в полученной профессии.

Многих работодателей, по результатам исследования консалтингового агентства «Нева», не устраивают работники поколения Z. По словам директора агентства Оксаны Вавильченко, работодателям не нравятся отсутствие ответственности, повышение индивидуальности и самоуверенности работников, отсутствие мотивации к труду.

При этом директор выделяет такие положительные аспекты нового поколения, как отсутствие границ мышления, склонность к проектной работе и фрилансу.

«Методы тотального контроля работников требуют пересмотра. Нужно позиционировать свою компанию как бренд, чтобы у молодежи возникало желание там работать. В трудовой процесс необходимо добавлять элементы геймификации, устанавливать правила «игры», - рассказала Оксана Вавильченко.

На заседании было принято решение сделать акцент на наставничестве, стажировках и профориентации. К профориентации планируется подключить и родителей – часто они играют главную роль в выборе будущей профессии молодым поколением. Важно, по мнению участников заседания, реагировать на прямые запросы общества в специалистах – на сегодняшний день на рынке труда налицо сильные диспропорции, что и провоцирует занятость выпускников не по полученным специальностям, а в некоторых отраслях влечет острый дефицит кадров.

«Есть необходимость меняться и работодателям. Нужно следить за новыми трендами, создавать площадки, где работодатели будут обсуждать вопросы молодежных карьерных траекторий и профориентации. Необходимо подключать к обсуждению и представителей нового поколения, их родителей, чтобы слышать друг друга и понимать потребности сторон», - добавила Светлана Грузных.

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