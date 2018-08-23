В томском поселке обустроят пешеходный переход через ж/д пути

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Безопасный переход через железнодорожные пути в пос. Киргизка будет обустроен осенью 2019 года, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Между администрацией Ленинского района Томска и руководством ОАО «Российские железные дороги» достигнута договоренность, в соответствии с которой компания включила в свою инвестиционную программу строительство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией.

Работы будут выполнены на 4-м километре железнодорожного перегона Томск II – Томск-Грузовой (пос. Киргизка) в октябре 2019 года. В 2018 году специалисты ОАО «РЖД» проводят проектно-изыскательские работы по этому объекту.

«Томичи неоднократно обращались с просьбой решить этот вопрос, потому что проходить там было не только опасно, но и очень неудобно, особенно, маломобильным томичам. Попасть в поликлинику, школу, детский сад или на почту для них было проблематично. Со своей стороны администрация Ленинского района регулярно проводит работу по благоустройство участка, прилегающего к рельсам – отсыпает дорогу щебнем и асфальтобетонным сколом», - отметил глава Ленинского района Вячеслав Черноус.

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