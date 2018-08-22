Томича осудят за кражу декоративных голубей

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Следователями ОМВД России по Кировскому району города Томска окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи декоративных голубей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, 47-летний, ранее не судимый житель областного центра на протяжении нескольких лет разводил голубей различных пород. С потерпевшим он познакомился около трех лет назад на одной из выставок в городе Новосибирске. Обвиняемый неоднократно просил коллекционера о продаже птиц, но получал отказ. В июле этого года мужчина проник в помещение голубятни, расположенной в районе улицы Эуштинская, и похитил шестерых декоративных голубей. Со слов похитителя, когда он начал доставать из-за пазухи птиц в своей голубятне, то обнаружил, что часть из них погибла.

Уголовное дело по статье 158, часть 2 УК РФ «Кража» направлено для рассмотрения в суд.

Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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