Коммунальные сети томского Академгородка передадут на баланс города

23 августа 2018 / Томский Обзор

Вопрос теплоснабжения и горячего водоснабжения томского Академгородка, где проживает 17 тысяч жителей, будет обсуждаться сегодня на экстренном заседании городской комиссии по предотвращению ЧС, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне, по решению суда на 60 дней была приостановлена деятельность Комбината коммунальных предприятий ТНЦ СО РАН, который обеспечивает подачу горячей воды в Академгородке. На данный момент сети находятся в собственности Российской федерации.

«Вне зависимости от того, чья эта собственность, вопрос теплоснабжения и горячего водоснабжения стоит на контроле муниципалитета. Наша задача обеспечить людям возможность пользоваться этими ресурсами. Если для этого потребуется объявить режим ЧС, значит, мы это сделаем. А дальше будем разбираться с судебными органами, обслуживающей организаций и собственниками сетевого хозяйства. Помимо этого я распорядился ускорить процесс передачи сетей муниципалитету, поскольку собственник не справляется с обслуживанием этого хозяйства и нарушает права жителей на бесперебойное предоставление коммунальных услуг», - подчеркнул Иван Кляйн.

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