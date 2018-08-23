В Томской области увеличили штрафы за шум, незаконную расклейку объявлений и торговлю без документов

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в четверг одобрили изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала парламента.

Так, за нарушение тишины и покоя максимальный штраф для граждан увеличивается с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц — с 1,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для юрлиц — с 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

Также повышаются штрафы и за повторное нарушение тишины.

За размещение объявлений в неустановленных местах, а также за нанесение рисунков и надписей на объекты благоустройства максимальный штраф повышается с 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

Мелкорозничная торговля, бытовые услуги либо услуги общественного питания без документов грозят гражданам максимальным штрафом до 5 тыс. рублей (ранее до 2 тыс. рублей, должностным лицам — до 10 тыс. рублей (ранее до 5 тыс. рублей).

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