В Томске представят гравюру Рембрандта

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2018 // Фото: Tsu.ru

Гравюра с офортной доски, созданной Рембрандтом, литографии выдающегося русского графика XIX века Степана Галактионова, рисунки первого томского профессионального художника Павла Кошарова – все это и многое другое скоро можно будет увидеть в Томском областном художественном музее на выставке «От берегов Темзы до вершин Алтая». Выставка включена в программу празднования 140-летия Томского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба вуза, Научная библиотека ТГУ и Музей археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского представят более 120 графических и живописных работ из своих фондов. В двух залах – «Западноевропейская гравюра» и «Россия в графике» – будут экспонироваться графические работы и иллюстрированные книги из строгановского книжного собрания. В третьем зале «Сибирь в живописи и графике» – работы сибирских художников конца XIX – начала XX веков.

Уже завершился процесс оформления гравюр в рамы, начинается монтаж выставки.

«В подготовку этой выставки было вовлечено много специалистов. Вначале изображения побывали в руках реставраторов Научной библиотеки, которые подготовили их к экспонированию, обеспылили, почистили, укрепили бумагу, устранили разрывы. Другая ответственная задача – оформить для выставки оригинальные листы XVIII-XIX веков. Нужно не только выбрать багет и цветовое решение паспарту, выгодно подчеркивающие достоинства работы, но и, самое главное, листы нужно закрепить так, чтобы их не коснулись клей и скотч, разрушающие бумагу. Мы используем свою технологию бережного оформления памятников изобразительного искусства», – рассказала заведующая сектором отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ Наталья Гончарова.

Выставка откроется 6 сентября 2018 года и будет работать в течение месяца.

Тэги/темы: