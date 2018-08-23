Предуниверситеарий ТГАСУ презентовали на областном образовательном салоне

23 августа 2018 / Партнерский материал / Фото: пресс-служба ТГАСУ

Вчера, 22 августа, во время проведения августовского образовательного салона «Томская область – территория интеллекта» учителям томских школ рассказали о проекте «Предуниверситарий ТГАСУ». Его основная цель – раннее выявление и подготовка элитных абитуриентов архитектурно-строительной отрасли.

– Мы стараемся выстроить работу со школьниками с первого по одиннадцатый класс, чтобы как можно раньше выявить таланты и способности детей и провести их раннюю профориентацию, – рассказала начальник Центра профориентации и трудоустройства (ЦПиТ) Елена Корниенко. – Для этого у нас есть разные формы взаимодействия со школьниками: выездные мастер-классы, практикумы, экскурсии по факультетам и лабораториям вуза, летние архитектурно-строительные смены, секции в научных конференциях. Основной упор мы делаем на ребят постарше, начиная, примерно, с 7 класса. Особенно много мероприятий запланировано для школьников 9–11 классов. На осенних и весенних каникулах пройдут дни открытых дверей, на март запланирована игра-квест «Профессии будущего». Также в течение года мы проведем интеллектуальную игру «Архитектура мира». И это далеко не все!

Детей 12–15 лет ждут в Студии дизайна и архитектуры ТГАСУ по формированию интерьерного пространства. Слушатели в течение 2–3 лет изучают рисунок, живопись и колористику, объемно-пространственное моделирование и макетирование, а также компьютерную графику. По окончанию обучения ребята должны защитить проект «Интерьер моей квартиры».

Для учеников 10–11 классов в Центре довузовской подготовки открыты подготовительные курсы ЕГЭ по физике, математике, русскому языку, рисунку и черчению, которые подойдут тем, кто уже четко определился с вузом и направлением. Они бывают семимесячными, трехмесячными и трехнедельными. Последние – летние экспресс-курсы – востребованы у выпускников профильных колледжей и техникумов, которые для поступления проходят собеседование.

С 7 класса ведется набор в элитные профильные инженерно-технические классы ТГАСУ для школ Томска и области. Проект стартовал в прошлом году с десятого класса 67-й школы, в 2018 году кроме 11-классников, которые продолжающих обучение, появятся еще два класса – 8-й и 10-й.

– В частности, в школе № 16 на улице Береговой откроется 8 класс архитектурно-строительного профиля, – рассказала эксперт ЦПиТ, куратор профильных инженерно-технических классов ТГАСУ Наталья Дёмина. – Занятия в профильных классах у нас обычно выстраиваются так: часть уроков проходит в школе, часть в вузе – так студенты (а мы зовем учеников этих классов именно студентами) погружаются в университетскую атмосферу и знакомятся с требованиями преподавателей – ведущих ученых ТГАСУ.

Обучение выстроено так, что за время учебы будущие абитуриенты определяются с будущим направлением. Перед началом учебного года проводится профориентационный тест, выявляющий к чему молодые люди склонны больше – к строительству или архитектуре. Позже на курсе «Введение в специальность» студенты проходят модули, посвященные разным специальностям. Например, в рамках архитектурного модуля они учатся создавать макеты сооружений и т.д., а на дорожном строительстве узнают, как конструируется и из чего состоит мост, как укладывается асфальт.

– Только попробовав все, они смогут выбрать конкретную специальность и понять, где с ней можно будет работать, – отметила Наталья Дёмина. – Поэтому мы не набираем 11 класс – они ничего не попробовали из модулей, а обучение у нас идет на усложнение. Так, физика и математика не копирует школьную программу. Преподаватели не готовят напрямую к ЕГЭ, просто прорешивая КИМы, а дают что-то из вузовской программы. Это про 10–11 класс. К 8-му подход другой.

Как отметили представители ЦПиТ, за время обучения в профильном классе ребята получат фундаментальные знания, научатся работать в команде и разовьют нестандартное мышление. Косвенное подтверждение тому – победы проектов «выпускников» классов на вузовской конференции. Одна из работ – хорошо продуманный проект «Умного дома».

– Надеемся, что наберем целый лицей. Если будут желающие записаться в другие классы, например, 7-е и 9-е, будем только рады. Заявления можно подать до 15 сентября, – подвела итоги Наталья Дёмина.

Ученики подготовительных курсов, Студии дизайна и архитектуры и профильных классов при поступлении в ТГАСУ получат дополнительные баллы.

Дополнительную информацию можно получить в Центре довузовской подготовки ТГАСУ. Тел. (3822) 65-98-55, e-mail: centr.dovuz@mail.ru.

Фото: пресс-служба ТГАСУ





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