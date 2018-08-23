«Спецавтохозяйство» займется мусором в Томске и Томском районе

23 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» стало победителем отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в седьмой зоне деятельности, включающей город Томск и Томский район.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами между победителем конкурса и департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области компания получит статус регионального оператора и приступит к исполнению своих обязательств с 1 января 2019 года. Срок действия соглашения — 10 лет.

Согласно территориальной схеме по обращению с отходами, Томская область, учитывая расположение населенных пунктов в труднодоступных и удаленных от районного центра местах, наличие полигонов ТКО, включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов, а также особый режим муниципального образования ЗАТО Северск, поделена на восемь зон деятельности региональных операторов. В шести из них, объединяющих 16 муниципалитетов, регоператоры уже определены.

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