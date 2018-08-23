«Ростелеком» и «Fakel» покажут в Томске чемпионат мира по DOTA 2

23 августа 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в томском развлекательном комплексе «Fakel» организует онлайн-трансляцию финала чемпионата мира The International 2018 по игре DOTA 2, который состоится в Ванкувере (Канада).

Оператор связи предоставит для болельщиков интернет-канал со скоростью 1 Гбит/с. Томичи в прямом эфире в течение двух ночей 24 и 25 августа смогут наблюдать за тем, что происходит на карте сражений лучших киберспортсменов мира на экране размером 10х4 метра.

На мероприятии для зрителей будут организованы специальные развлекательные зоны с игровыми консолями, где гости поучаствуют в конкурсах и розыгрышах призов. Активные участники получат фирменные сувениры «Ростелекома».

«Мы четвертый год подряд поддерживаем мероприятие для молодежи, увлеченной виртуальными играми. В прошлом году прямой эфир чемпионата только в РК «Fakel» посмотрели триста человек, в этом году ожидается, что в зале кинотеатра, где состоится онлайн-трансляция, зрителей будет еще больше», – комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Специально для любителей киберспорта «Ростелеком» предлагает высокие скорости до 150 Мбит/с в рамках тарифа «Игровой».

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8 800 100 0 800.

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