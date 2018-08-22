Honda и Yamaha столкнулись в Томске, пострадал мотоциклист

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 23 августа, в Томске на Иркутском тракте, 201 столкнулись HONDA CR-V и мотоцикл YAMAHA FZS600, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.00. По предварительным данным, 40-летний мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной иномаркой.

В результате происшествия водитель мотоцикла с травами доставлен в медицинское учреждение.

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