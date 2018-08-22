Honda и Yamaha столкнулись в Томске, пострадал мотоциклист
23 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 23 августа, в Томске на Иркутском тракте, 201 столкнулись HONDA CR-V и мотоцикл YAMAHA FZS600, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 10.00. По предварительным данным, 40-летний мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной иномаркой.
В результате происшествия водитель мотоцикла с травами доставлен в медицинское учреждение.
Тэги/темы: