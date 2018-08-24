Елена Карташова сохранила пост омбудсмена Томской области

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Вчера, 23 августа, в ходе 22-го собрания Законодательной Думы Томской области в ходе тайного голосования была утверждена кандидатура омбудсмена, сообщается на сайте регионального парламента.

Пост сохранила Елена Карташова. Она останется на должности Уполномоченного по правам человека в Томской области на следующие пять. Ее поддержали 31 депутат. Воздержавшихся и проголосовавших "против" не было.

"Мы планируем и дальше продолжать нашу работу. Но нам предстоит обновить штат общественных помощников уполномоченного в районах области. Не во всех районах удается найти одновременно активных и конструктивных людей, с которыми готовы работать местные власти. Здесь нам потребуется помощь, в том числе со стороны депутатов", – отметила Елена Карташова в своем выступлении.

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