Еще один деревянный дом Томска восстановят за счет инвестора

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2018 // Фото: Torgi.admin.tomsk.ru

В Томске деревянный дом по пр. Ленина, 25/1 будет восстановлен за счет инвестора. Это – восьмой объект программы «Аренда за 1 рубль» по которому принято положительное заключение о льготе по арендной плате. Городская администрация установила ее после того, как был одобрен проект восстановления дома, сообщает пресс-служба мэрии.

Двухэтажное здание площадью около 200 кв.м., построенное в конце XIX –начала XX веков, входит в усадебный комплекс по пр. Ленина, 23, 23/1, 25.

Положительное заключение было принято на заседании комиссии по вопросам установления льготной арендной платы по договорам аренды объектов культурного наследия или объектов деревянного зодчества. Льготная плата в размере 10% установлена для инвестора, разработавшего проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта.

«На сегодняшний день заключено 14 договоров аренды в рамках проекта «Аренда за 1 рубль». И это реальная возможность восстановить и сохранить памятники деревянной архитектуры для будущего поколения томичей», - отметил мэр.

Ранее льготная арендная плата была установлена в отношении объектов деревянного зодчества по адресам: пр.Кирова, 27а; ул.Пушкина, 24; пр.Фрунзе, 32а; ул.Пушкина,5; ул.Кривая,8; ул.Трифонова, 1, ул. Беленца, 4а. Срок аренды таких объектов по программе «Аренда за 1 рубль» составляет 49 лет.

Алгоритм применения льготы начинает действовать сразу после заключения договора аренды, когда к устанавливаемой арендной плате за землю применяется понижающий коэффициент 0,001. Если в течение двух лет арендатор разрабатывает и утверждает проектно-сметную документацию, арендная плата за здание снижается в 10 раз. По завершении ремонта инвестор сможет платить за объект 1 рубль в год. Что касается льготной платы за аренду земли, она сохраняется на весь срок аренды.

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