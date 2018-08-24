Работники томского предприятия год не получали зарплату

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Работники АО «Сибирского института «Сибспецпроектреставрации» полностью получили заработную плату, которую не получали более года, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Предприятие выплатило долг после того, как приставы возбудили в его отношении более 150 исполнительных производств. АО накопило задолженность перед работниками на сумму 2 млн. 300 тыс.рублей. После проверки организации и выявления нарушений в выплате заработка сотрудникам, с иском в суд обратилась прокуратура.

Получив судебные приказы, судебный пристав возбудила исполнительные производства, о чем уведомила руководителя организации-должника, а также предупредила о последствиях за неисполнение требований исполнительных документов. Однако должной реакции от юридического лица так и не последовало.

Тогда пристав наложила арест на банковские счета и имущество должника. Под опись попали: автомобиль, земельный участок, а также офисная техника. Однако денежных средств на счетах и имущества не хватило для погашения долга в полном объеме.

Поскольку предприятие оказывало услуги по реставрации памятников архитектуры, пристав в числе прочих мер принудительного исполнения, сделала запрос о наличии у организации дебиторской задолженности. Получив информацию, сотрудник Службы выяснила, что юридическое лицо заключило договор подряда на выполнение работ и сумма за оказанную услугу еще не перечислена должнику. Тогда исполнитель закона незамедлительно вынесла постановление об обращение взыскания на дебиторскую задолженности, которое вручила руководителю фирмы-заказчика.

Своевременно принятая судебным приставом-исполнителем мера дала положительный результат - денежные средства в счет погашения задолженности по заработной плате удалось взыскать в полном объеме. Таким образом, благодаря грамотным действиям сотрудника Межрайонного отдела справедливость была восстановлена. Денежные средства перечислены взыскателям.

Тэги/темы: