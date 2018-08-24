Депутаты томской облдумы разрешили проезд по заказникам

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

На прошедшем накануне, 23 августа, очередном собрании Законодательной Думы Томской области депутаты приняли закон, разрешающий автовладельцам передвигаться на личном автотранспорте по территории государственных природных заказников.

Как сообщается на сайте парламента, для этого необходимо получить специальное разрешение. В первую очередь снятие запрета коснется Калтайского, Томского, Першинского и Кеть-Касского заказников. В дальнейшем планируется введение системы разрешений на проезд по территории всех заказников области.

«Важно, что в населенных пунктах в непосредственной близости от заказников проживают семьи мусульман, у которых очень короткие сроки проведения похорон. Мы оговорили, что процедура выдачи разрешений должна быть очень быстрой, за несколько часов, особенно для таких семей. Кроме того, прорабатывается вопрос выдачи таких разрешений через МФЦ», — подчеркнула в ходе обсуждения спикер Оксана Козловская.

Областные парламентарии обязали департамент охотничьего хозяйства на сентябрьском собрании представить порядок выдачи разрешений на проезд.

Кроме того, в соответствие с федеральным законодательством приведены областные законы «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Томской области» и «Об установлении порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на территории Томской области».

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