Автобус с нелегальными мигрантами задержан в Томской области

24 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томские полицейские задержали автобус, вывозивший из России иностранных граждан, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«В ходе проверки установлено, что в автобусе находилось 54 иностранных гражданина, из которых шестеро находятся на территории России незаконно. Автобус с иностранцами доставлен в отдел иммиграционного контроля для проверки», — говорится в пресс-релизе.

При этом ведомство не уточняет, в какую страну вывозили иностранцев.

В итоге полицейские составили 14 административных протоколов: четыре — по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (проживание иностранного гражданина в России без необходимых документов), четыре — по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда на территорию России), шесть — по ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ (оказание услуг гражданину, находящемуся на территории России незаконно).

Общая сумма штрафов составила 28 тыс. руб., четверых граждан ждет выдворение из России.

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