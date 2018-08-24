Мэр Томска проверил ход капитального ремонта школ и детских садов

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2018 // Фото: Admin.tomsk.ru

Накануне мэр Томска Иван Кляйн проверил ход капитального ремонта в школах №15 и №2, а так же в детском саду комбинированного вида. В результате проверки мэр указал на недочеты и просил уделить им внимание, но в целом остался доволен работами.

Мэр Томска проверил капитальный ремонт в школах города, на повестке дня были школы №15 и №2, а так же в детский сад №99. В средней школе №15 ремонтные по плану должны закончиться в феврале 2019 года, но как сообщил подрядчик школу планируют «сдать» уже к концу октября.

«Сроки сдачи по контракту – конец февраля 2019 года, но мы работаем с опережением графика и планируем завершить все работы к концу октября. Так что после первых каникул ученики пойдут уже в свою школу» - сообщил мэру директор компании-подрядчика Виталий Малащук.

На сегодняшний день, согласно контракту, подрядчик-компания «Томскремстройпроект» уже заменил окна, отремонтировал внутренние инженерные работы (отопление, водоснабжение электроснабжение, вентиляцию, водоотведение) провел большую часть сантехнических и электромонтажных работ. На прилежащей территории начались работы по благоустройству, завезено практически все оборудование, обустраиваются стадион и спортивные площадки. Так же в школе будут смонтирована новая система пожаротушения и охранная сигнализация.

На время проведения ремонтных работ ученики распределены по трем учреждениям и начнут учебный год в школах №23, №41 и Русской классической гимназии №2. Родители и учителя были заранее проинформированы и отнеслись с пониманием к необходимости временного обучения на базе других школ.

Средняя школа №2 по адресу ул. Розы Люксембург 64 является объектом культурного наследия и находится на государственной охране, поэтому согласно условиям контракта ремонт школы будет производиться с сохранением её исторического вида. Строительно-монтажные работы включают в себя: очистку фасада, восстановление кирпичной кладки, замену деревянных окон на пластиковые, а так же биологическую очистку от бактерий. На сегодняшний день ремонтные работы подходят к концу и закончатся 25 августа.

«У нас возле главного входа в школу стоит мусорка. Ветер дует и весь мусор летит на территорию школы. Мы уже 3 года пишем во все инстанции, чтобы администрация города решила этот вопрос» - обратилась с жалобой к мэру директор школы Антошкина Оксана Олеговна. Иван Кляйн обещал решить эту проблему в течении 10 дней.

В рамках ремонтных работ в детском саду №99 было установлено новое ограждение, а так же современный комплекс видеонаблюдения и пожаротушения. На сегодняшний день остаются нерешенные вопросы: замена всех окон на пластиковые, а так же ремонт теневых навесов на детских площадках. Известно, что ремонт окон и теневых навесов в детском саду делается собственные средства, которые поступают в бюджет учреждения благодаря оказанием платных услуг (кружков).

В результате проверки мэр указал на недочеты и просил уделить им внимание, но в целом остался доволен работами. Добавим, что по поручению градоначальника к 1 сентября все школы и детские сады будут оборудованы пешеходами, специальными разметками и знаками.

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