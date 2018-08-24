В выходные Лагерный сад Томска обработают от шелкопряда

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2018 // Фото: Rsn.tomsk.ru

Сегодня, 24 августа, с 21.00 специалисты проведут обработку обеих террас Лагерного сада от сибирского шелкопряда. В работе подрядчик будет применять препарат «Лепидоцид», который не представляет опасности для людей и животных. Тем не менее, томичам не рекомендуют гулять в Лагерном саду в пятницу вечером и в выходные, сообщает пресс-служба мэрии.

Препарат действует на шелкопряд следующим образом: белковый токсин в спорах разрушает стенки кишечника, блокирует синтез ферментов, парализует работу пищеварительного тракта. В последующие сутки организм ослабляется, прекращаются двигательные функции и теряется аппетит. Большие дозы средства вызывают сильное угнетение репродуктивной способности. Следующие поколения рождаются слабыми и нежизнеспособными. Препарат обладает репеллентными свойствами, отпугивая взрослых особей. Массовая гибель насекомых наступает на 2 - 5 сутки.

«Лепидоцид» - биологический инсектицидный препарат, предназначенный для защиты лесных, сельскохозяйственных и парковых культур от гусениц чешуекрылых насекомых, среди которых шелкопряды, монашенка, пяденицы, листовертки, в том числе гроздевая, луговой мотылек, капустная и репная белянки, американская белая бабочка, боярышница, совки, моли и др. «Лепидоцид» разрешен для применения в сельском и лесном хозяйствах, на приусадебных участках и в городских зеленых насаждениях.

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