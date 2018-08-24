Завтра в томской Михайловской роще высадится Десант чистоты

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2018 // Фото: Admin.tomsk.ru

Инициативная группа томичей, которая занимается в городе созданием экотроп имени Валентина Рудского, приглашает всех неравнодушных горожан навести порядок в Михайловской роще в субботу, 25 августа, сообщают организаторы.

«Данный проект придуман в сотрудничестве с биологом Ольгой Козулиной, которая рассказала идею экотроп. Это хорошо оборудованная, тщательно продуманная тропа, которая должна располагаться очень близко к черте города, либо внутри черты, но не более чем в шаговой доступности от последней остановки транспорта. Смысл в том, что можно пешком выйти из города и попасть на экотропу. Тропа прокладывается по интересным местам: это могут быть необычные деревья, родники, спуски или выходы геологических пород. Маршрут в этом случае диктует природа», – поделился организатор проекта Дмитрий Беляев.

Всего тропы в городе планируется три, в таких районах как: Академгородок, район пл. Южной (Буревестник), и на Михайловской роще.

«Мы решили строить проект не с поисков инвесторов, а с точки зрения инициативы общественности. Мы провели в июле первую организационную встречу, плюс привлекли руководителя проекта «Томские прогулки» Михаила Виноградова, также привлекли общественников, по поводу будущего фандрайзинга, в общем, собрали совершенно разных людей, которых можно было объединить вокруг этой идеи. И наметили план действий, начали с того что создали группы "ВКонтакте" для тех волонтеров, которые готовы ходить, «прочесывать» эти три локации и ставить геометки, если они видят что-то интересное, конечно с консультациями наших биологов, - рассказал Дмитрий Беляев. - Когда наши волонтеры исследовали Михайловскую рощу, они увидели там не только уникальную природу, но и огромное количество грязи, причем грязи не от пикников, а такой, которая не убиралась годами. Поэтому мы решили собрать людей и провести чистку, и в то же время рассказать им об идее эко троп. Наша задача расчистить те места, которые будут интересны природолюбам, места которые уходят чуть глубже в лес и остаются без внимания мэрии. Эти места обладают сложным рельефом, и на них сейчас находится много грязи. Это буквально 50 метров от зоны внимания мэрии».

На субботнике можно будет не только помочь стать городу чище и обзавестись новой достопримечательностью, но и узнать о деятельности купца Михайлова и об истории Михайловской рощи. Об этом расскажет Алексей Багаев, томский краевед и журналист, который тоже будет присутствовать. Участвующие в уборке биологи расскажут о флоре и фауне рощи, а по окончанию мероприятия запланировано чаепитие.

По словам организаторов, подобный десант уже проводился в прошлом году на Лебяжьем озере в Шегарском районе по инициативе Николая Федяева из Новой Зеландии, бывшего томича. Тогда силой 35-ти человек были очищены от мусора берега озера, всего было собрано около 150 больших мешков мусора, которые вывезла шегарская администрация.

Волонтеров обеспечат перчатками и мешками для мусора. С вывозом мусора организаторам предложили помощь «Спецавтохозяйство» и администрация Октябрьского района Томска.

Начало в 11.00. Сбор участников субботника - около входа в рощу слева от автозаправочной станции по пр. Комсомольский, со стороны магазина «Мебельпарк», ул. Пушкина 59/1.

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