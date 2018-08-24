В Томске перекроют пр.Ленина

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Сегодня вечером, 24 августа, в Томске приостановят движение по пр.Ленина на участке от ул.А.Беленца до ул.Трифонова, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение на этом участке будет введено сегодня с 22.00 и продлится до 24.00 25 августа. В это время бригады ресурсоснабжающей организации проведут работу по восстановлению подачи горячего водоснабжения на тепломагистрали №2Н.

В связи с этим троллейбусы маршрутов №№ 1, 2, 3, 4, 6 остановят свою работу сегодня до 22 часов. В субботу, 25 августа, они будут следовать по укороченному маршруту до пл. Ленина. Троллейбус № 7 будет курсировать от Приборного завода до вокзала Томск-I по пр. Комсомольский в по обычной схеме.

Движение пассажирских автобусов будет организовано по следующим схемам:

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