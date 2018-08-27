Открытие площадок «Праздника топора» в томском парке (ФОТО)

27 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшиквов

В минувшую пятницу, 21 августа, в томском парке «Околица» открылись площадки международного фестиваля народных ремёсел «Праздник топора». Парк «Околица» уже в 11-й раз принимает гостей со всего мира. В этом году организаторами заявлено 35 стран.

Развлекательную и познавательную программу для гостей «Праздника топора» приготовили гончары, кузнецы и печники. Они демонстрировали своё мастерство, показывали работы и охотно рассказывали о своём ремесле.

На территории парка были проходили различные конкурсы и народные игры — кидание кувалды, перетягивание каната, бой подушками. Гостям предлагалось под руководством мастера выковать подкову, пострелять из лука, почувствовать водителем экскаватора или просто облачиться в доспехи древних воинов.

Также гости могли посетить ферму домашних животных, где можно было вблизи рассмотреть баранов, козлов, куриц, индюков, марала, а также прокатиться на олене.

На площадке конкурса «Глиняный сказ» состоялся мастер-класс по изготовлению глиняной посуды, который провёл член жюри, турецкий гончар Ахмет Ташхомджу.

Фестиваль продолжил свою работу в субботу и воскресенье: гостей праздника ждали кулинарные шоу и мастер-классы, выставка-ярмарка «Город мастеров», тематические концертные программы творческих коллективов из муниципальных образований «Томская мозаика», концерт и подведение итогов конкурсов.

Фото: Алексей Вшивков

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