Православная часовня пострадала от огня в селе в Томской области

27 августа 2018 / Томский Обзор

Пожар произошел в православной часовне села Мыльджино Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Обгорел купол бревенчатой часовни, выгорели веранда и пристройка Площадь пожара составила 73 кв.м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», — говорится в пресс-релизе.

Пожар удалось потушить спустя 32 минуты после сообщения о нем, было задействовано две единицы техники и пять человек.

Храм-часовня в Мыльджино посвящен святым новомученикам и исповедникам.

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