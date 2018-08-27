Выездной матч «Томи» закончился ничьей
27 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/fctomtomsk
Накануне в Краснодаре прошел матч 8-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019 в рамках которого ФК «Краснодар-2» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.
Счет во встрече на 43-й минуте матча открыли хозяева поля. Даниил Уткин поразил ворота томичей после того, как получил мяч недалеко от штрафной. Однако на 58-й минуте Илья Кузьмичев сравнял счет после того, как Илья Кухарчук пробил из-за штрафной.
В результате встреча завершилась со счетом 1:1. Следующий матч томская команда проведет 1 сентября на домашнем поле, где примет ФК «СКА-Хабаровск».
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