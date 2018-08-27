Прихожане сгоревшей в томском селе православной часовни утверждают, что пожар случился из-за поджога

27 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Прихожане сгоревшей православной часовни в селе Мыльджино Томской области утверждают, что пожар начался с веранды, а не внутри здания, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на секретаря Колпашевской епархии Томской митрополии РПЦ отца Семена.

«Прихожане, которые следят за порядком в часовне, говорят, что в день пожара электричество и газовое отопление было отключено, поэтому никакого короткого замыкания быть не могло. Кроме того, по их утверждению, пожар начался на веранде — это говорит о том, что часовню могли поджечь или кто-то бросил непотушенную сигарету», — сказал отец Семен.

Он уточнил, что часовня сильно пострадала от огня.

«Часовня обгорела внутри и снаружи, бревна сруба тоже сильно обгорели, большая часть из них восстановлению не подлежит. Целым остался лишь фундамент — здание восстановлению не подлежит», — пояснил отец Семен.

Он также сообщил, что прихожане намерены в 2018 году начать сбор средств на новую часовню, а в 2019 — начать ее строительство.

«Со слов настоятеля — отца Виктора — уже есть договоренность с газовиками о том, что те помогут в разборе сгоревших конструкций, а также при возведении новой часовни. Колпашевская епархия также планирует помочь с православной литературой и покупкой икон», — отметил отец Семен.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье в селе Мыльджино Томской области загорелась православная часовня в честь новомученников и исповедников. Часовню возвели прихожане около 10 лет назад за свой счет.

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