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Пожилая женщина пострадала при столкновении маршруток в Томске

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Вчера утром, 26 августа, в Томске столкнулись два маршрутных ПАЗа. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.50 на пр.Комсомольском. Здесь одна маршрутка въехала в стоящий в крайнем правом ряду ПАЗ.

В результате происшествия 69-летняя женщина-пассажир первого транспортного средства получила травму и была доставлена в медицинское учреждение.

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