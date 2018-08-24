Пожилая женщина пострадала при столкновении маршруток в Томске

Томский Обзор / Фото: 27 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 26 августа, в Томске столкнулись два маршрутных ПАЗа. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.50 на пр.Комсомольском. Здесь одна маршрутка въехала в стоящий в крайнем правом ряду ПАЗ.

В результате происшествия 69-летняя женщина-пассажир первого транспортного средства получила травму и была доставлена в медицинское учреждение.

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