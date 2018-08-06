Более 10 000 человек трудоустроились в Томской области с начала года

Томский Обзор / Фото: 6 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В 2018 году при поддержке службы занятости в регионе нашли работу 10 429 человек, включая 434 инвалида, сообщается на сайте департамента труда и занятости населения Томской области.

Наиболее популярные с начала года профессии: водитель автомобиля, бухгалтер, менеджер, инженер, электрогазосварщик, экономист. Среди трудоустроенных есть и работники более современных профессий: дизайнеры компьютерной графики, измерители электрофизических параметров, инженеры-дефектоскописты.

Помимо 6 тыс. взрослых, служба занятости в 2018 году трудоустроила порядка 4 тыс. подростков. Дети работают в IT-компаниях, зеленом хозяйстве, уборке территорий, организациях здравоохранения. В рамках «Трудового лета» в этом году планируется трудоустроить порядка 5 тыс. подростков.

При поддержке службы занятости 160 человек с начала года открыли свое дело: кофейня, автомастерская, мастерская по металлообработке, фотосъемка и т.д.

У службы занятости населения Томской области сегодня порядка 11 тыс. вакансий. 826 – квотируемые рабочие места для инвалидов. Посмотреть их можно на портале «Работа в России» и Интерактивном портале службы занятости населения Томской области.

Работодателям в 90 % случаях требуются квалифицированные специалисты: наибольшая потребность в работниках у сферы образования, здравоохранения, науки, промышленности и строительства.

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