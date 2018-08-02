Более тысячи томичей прошли дополнительное профессиональное переобучение

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2018 // Фото: PIxabay.com

В 2017 году для повышения мобильности и конкурентоспособности на рынке труда дополнительное профессиональное обучение прошли 2 086 безработных, с начала 2018-го — 1281 человек, сообщается на сайте департамента труда и занятости населения.

«Обучение проводилось по 124 наиболее востребованным на региональном рынке труда специальностям, среди которых охранник, водитель, повар, электрогазосварщик, бухгалтер и другие», — сказала на заседании областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений замначальника департамента труда и занятости Томской области Ольга Шаманина.

Как отметил председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области Владимир Мысин, помощь жителям региона в трудоустройстве — одно из направлений профилактики правонарушений.

«Несмотря сократившееся число преступлений, которых с начала 2018 года зарегистрировано на 7,5 % меньше, чем в 2017-м, почти 70 % правонарушений совершено людьми без постоянного источника дохода, — сообщил Владимир Мысин. — Поэтому развитие системы поддержки при трудоустройстве, в том числе несовершеннолетних, необходимо продолжать».

По словам Ольги Шаманиной, временно трудоустроить в 2018 году служба занятости планирует более пяти тысяч подростков, 700 из которых стоят на разных видах учета. Из областного бюджета на эти цели предусмотрено 13,4 млн рублей, еще почти 14 млн на оплату труда в бюджетных организациях выделяют муниципалитеты и около 12 млн рублей — работодатели. При этом предварительно многие подростки также проходят дополнительное обучение и получают профессиональное образование.

«Перечень профессий мы ежегодно согласуем с главами районов, что позволяет составить программу обучения в зависимости от потребностей экономики. Например, по популярной в Чаинском районе специальности тракториста по месту жительства обучились восемь человек, все они устроились на работу в местные сельскохозяйственные и лесозаготовительные предприятия», — подчеркнула Ольга Шаманина.

Участие в заседании комиссии также приняли главный врач Томского наркодиспансера Дмитрий Абрамов, замначальника облдепартамента соцзащиты населения Ирина Куракина и представители региональных управлений МВД и ФСИН, которые рассказали о реализуемых в регионе мерах по предупреждению рецидивной преступности и социальной адаптации освободившихся заключенных.

Опытом работы в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков и нравственного воспитания подростков поделились руководители областных департаментов общего и профессионального образования.

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