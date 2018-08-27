Томскую «Тропу здоровья» продлили на километр

Продление «Тропы здоровья» еще на один километр позволило замкнуть трассу на стадионе «Буревестник», а также соединить ее с другими дорожками. Сделано это для удобства занятий спортсменов во избежание столкновений на тренировках, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее протяженность трассы от стадиона «Буревестник» до пос. Аникино составляла 9,2 километра. Теперь ее увеличили еще на километр, дав возможность спортсменам передвигаться по кругу: стартовать и финишировать на стадионе «Буревестник». Кроме того, у них появилась возможность уйти на дополнительные дорожки. Подрядная организация на этой неделе закончила укладку асфальтобетонного полотна шириной 3 метра, а также укрепила обочины.

Осталось провести работы по освещению, которое охватит не только новый километр, но и ранее существующую часть трассы в районе стрельбища. В результате общая протяженность освещения составит 2,5 км.

Общая длина освещенных лыжных трасс для разного уровня подготовки любителей спорта с учетом освещенной части стадиона «Буревестник» составит более 10 км.

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