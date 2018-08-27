Томское «Деревенское молочко» заморозило проект производства полутвердых сыров

Томский Обзор / Фото: 27 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Крупнейший производитель молочных продуктов в Томской области — «Деревенское молочко» — заморозил проект по строительству нового цеха для изготовления полутвердых сыров.

Проект застыл на стадии строительства. Причиной стало отсутствие адекватного финансирования со стороны заимодавца.

Компания потратила 20 млн рублей на проект, который прошел экспертизу и готов к реализации. Чтобы снова запустить строительство требуется 750 — 800 млн рублей.

«Мне бы хотелось реализовать проект в этом году, надеюсь на благоприятные условия в следующем. Будем искать альтернативные источники финансирования» — комментирует Артём Багреев.

Идея построить новый цех для выпуска полутвердых сыров возникла в 2016 году. Тогда же запланировали проектирование, а в 2017-м — строительство.

С появлением нового цеха увеличилось бы количество выпускаемой продукции. Пока этого не произошло, объем производства останется прежним.

Планировалось, что в новом цехе будет выпускаться линейка сыров разных наименований типа Гауда.

Напомним, ранее предполагалось, что проект будет реализовываться при поддержке Фонда развития моногородов, областной администрации и администрации ЗАТО Северск. Также компания планировала привлечь собственные и заемные средства.

Новое производство должно было разместиться по соседству с уже действующим, на территории бывшего Северского пищекомбината. Площадку под него «Деревенское молочко» уже приобрело. Новые площади собирались использовать не только для производства сыров, но и для расширения линейки производства молочной продукции в целом.

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